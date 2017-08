HARC vindt 2500 kilo hennep in container met houtskool

Houtskool

De houtskool zat in een container die op 18 juli in de Rotterdamse haven was aangekomen. De container was afkomstig uit Nigeria. De hennep zat in zakken tussen de houtskool en werd ontdekt door de Douane met behulp van de containerscan en een speurhond. Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, Zeehavenpolitie en Fiod, stelde vervolgens een onderzoek in naar degenen die verantwoordelijk waren voor de organisatie van het transport.

Aanhoudingen

Dinsdag werden invallen gedaan en aanhoudingen verricht. Daarbij werd onder andere bijstand verleend door het arrestatieteam van de politie, het team bijzondere bijstand van de Douane en het observatieteam van de Fiod.

Uitpakken container

De aanhoudingen werden verricht op het moment dat de verdachten bezig waren met het uitpakken van de container. Ook werden invallen gedaan in de woningen van de verdachten. De aangehouden mannen variëren in leeftijd van 20 tot en met 34 jaar en komen uit Utrecht, Woerden, Den Haag en Asperen.

De verdachten worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het onderzoek wordt voortgezet. De hennep, met een waarde van zo’n 2,5 miljoen euro, is meteen na ontdekking vernietigd.