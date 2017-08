Man overleden na onenigheid

Op woensdag 16 augustus omstreeks 22.00 uur kwam er een melding bij de politie. Er zou een conflict in de woning aan de Kremersmaten in Enschede plaatsvinden.

De politieagenten troffen een overleden man aan. De drie mannen die in de woning waren, werden aangehouden voor betrokkenheid bij doodslag. De politie heeft meteen een buurtonderzoek ingesteld en een speurhond ingezet. Vandaag wordt het buurtonderzoek voortgezet, net als het forensisch onderzoek in de woning.

De identiteit van het slachtoffer moet nog officieel vastgesteld worden. De drie verdachten wonen in Enschede en Hengelo en zijn 18, 27 en 23 jaar oud.

Getuige of weet je meer?

De politie vraagt eventuele getuigen of personen die meer weten van dit incident of van wat er gisteravond heeft plaatsgevonden in en om de woning aan de Kremersmaten en nog geen contact hebben gehad met het rechercheteam om contact op te nemen.