OM dagvaardt afwezige IS-strijders

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft opnieuw tien mannen die worden verdacht van deelname aan de gewapende strijd van IS gedagvaard om te verschijnen op een terechtzitting van de rechtbank Rotterdam. De zitting is op dinsdag 12 september 2017.

Voor zover bekend hebben de verdachten geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Zij bevinden zich in het jihadistische strijdgebied in Syrië of Irak.

Het Landelijk Parket van het OM wil dat de strafzaken bij verstek worden behandeld wanneer de verdachten niet verschijnen. Wel kunnen zij door een advocaat worden vertegenwoordigd. Op de aanstaande terechtzitting worden de zaken nog niet inhoudelijk behandeld. Het is een zogenoemde regiezitting, waar mogelijke wensen voor verder onderzoek worden besproken.

Eén zaak wordt wel inhoudelijk behandeld, te weten de zaak van verdachte Adil B. De inhoudelijke behandeling van deze zaak is op de zitting van 22 juni 2017 aangehouden tot de zitting van 12 september 2017.

Dagvaardigingen

Omdat de dagvaardingen niet aan de verdachten konden worden uitgereikt zijn deze bij de griffie van de rechtbank betekend. Daarnaast heeft het OM hen proberen te bereiken via social media, zoals twitter, facebook en WhatsApp. De aanstaande terechtzitting is door de politie ook onder de aandacht gebracht in het strijdgebied met een gerichte actie op facebook.

De tien mannen worden gedagvaard vanwege deelneming aan een terroristische organisatie en de voorbereiding van terroristische misdrijven. Hierna volgen de namen van de mannen en hun laatst bekende verblijfplaats in Nederland:

Saryas Noori A. (28) uit Delft, Outhmane B. (36) uit Nijmegen, Ismaël B. (28) uit Utrecht, Redouan D. (22) uit Culemborg, Mohamed Ali D. (37) uit Rotterdam, Bashir M. (21) uit Rotterdam, Ahmet P. (29) uit Delft, Abdoussalam S. (24) uit Nijmegen, Abdulrahman S. (18) uit Gouda, Turgay Y. (29) uit Delft.

Rechtsstaat

Van deze personen is bekend dat zij zijn uitgereisd om deel te nemen aan de gewapende strijd van IS. Het OM wil met hun berechting niet wachten tot zij terugkeren naar Nederland. Het OM wil hiermee ook duidelijk maken dat de rechtsstaat geen afscheid heeft genomen van de uitreizigers. De rechtstaat is op hen van toepassing of zij nu willen of niet.

Bovendien worden risico’s met mogelijke terugkeerders uit het strijdgebied verkleind wanneer zij veroordeeld zijn. Zij kunnen dan bij terugkeer onmiddellijk worden aangehouden om de hen opgelegde straf uit te zitten.