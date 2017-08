Jongen (18) rijdt woning binnen, twee gewonden

Een 18-jarige automobilist is in de nacht van donderdag op vrijdag na het negeren van een stopteken van de politie op de vlucht geslagen en een woning in aan de 1e Brandenburgerweg in Bilthoven binnegereden. 'De man bleek onder invloed van alcohol en softdrugs en werd aangehouden', meldt de politie vrijdag.