Parkeertarieven op straat rijzen de pan uit

Tarieven verhoogt in 80% gemeenten

Maar liefst 80 procent van deze gemeenten verhoogden hun tarieven in de afgelopen vijf jaar. Hoogste stijger is Assen waar het maximumtarief voor parkeren in het centrum met maar liefst 60 procent steeg. Detailhandel Nederland roept gemeenten op bij de begrotingsbehandelingen in het najaar de parkeertarieven stevig tegen het licht te houden.

Gemiddeld uurtarief 2,61 euro

In de lokale monitor van Detailhandel Nederland onderzoekt de winkeliersorganisatie de status van lokaal detailhandelsbeleid. Uit het onderzoek blijkt dat het gemiddelde maximale uurtarief voor parkeren op straat in de geselecteerde gemeenten is opgelopen van €2,31 tot €2,61. Het tarief steeg daarmee sinds 2012 met maar liefst 13 procent. In Assen zagen bezoekers het maximumtarief voor een uurtje parkeren zelfs met 60 procent toenemen. Andere sterke stijgers zijn Haarlem (53 procent) en Zaanstad (34 procent) en Rotterdam (33 procent).

Assen snelste stijger

Detailhandel Nederland vindt de stijging van de parkeertarieven onverantwoord. ‘Goed parkeerbeleid is het visitekaartje van de stad. Het is daarom onbegrijpelijk dat de parkeertarieven elk jaar weer door gemeenten worden verhoogd. Assen kent bijvoorbeeld een torenhoge winkelleegstand. Het is dan ook schandalig dat juist deze gemeente besloot de parkeertarieven ongenadig te verhogen’, aldus Dolf Kloosterziel, secretaris Lokale Belangenbehartiging.

Amsterdam het duurst

Amsterdam is traditioneel de gemeente met de hoogste tarieven. Een uurtje parkeren op straat kan hier oplopen tot zo’n 5 euro per uur. Andere steden waar het relatief duur is om te parkeren op straat zijn Utrecht, Haarlem en Rotterdam. Detailhandel Nederland roept gemeenten op om te kijken naar alternatieven, zoals het invoeren blauwe zones of parkeren tegen verlaagd tarief.

Steeds vaker wordt in het winkelgebied gratis of goedkoop parkeren aangeboden. Zo kan in de garages in Zoetermeer de eerste uren gratis worden geparkeerd en kan op sommige plekken in bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam geparkeerd worden tegen een gereduceerd tarief (shop & ride).

Verlaag tarieven

In het najaar behandelen gemeenten hun begroting voor volgend jaar. Detailhandel Nederland vraagt lokale politici hierbij om het parkeerbeleid stevig tegen het licht te houden en te onderzoeken of parkeertarieven kunnen worden verlaagd, afgeschaft of vervangen door de alternatieven.