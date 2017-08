Mannen en vermist meisje aangehouden na achtervolging gestolen auto

De achtervolging eindigde in een bosgebied in Beekbergen. De vier inzittenden, twee Duitse mannen van 25 jaar oud, een 18-jarige Duitser en een 14-jarig Duits meisje, zijn aangehouden.

Rond 19.45 uur kreeg de politie een melding dat de auto door een ANPR-scanner (kentekenscanner) was gesignaleerd. De auto bleek afgelopen weekend gestolen te zijn in Duitsland. Ook kwam er via het kenteken informatie binnen dat er mogelijk een Duits minderjarig meisje in deze auto zou kunnen zitten, die onlangs als vermist was opgegeven door de (Duitse) instelling waar ze woont.

Achtervolging

Na de ANPR-hit kreeg de politie de auto al snel in het vizier op de A1, richting Deventer. De bestuurder negeerde het stopteken van de politie en verhoogde zijn snelheid. Hij nam de afslag A50 richting Arnhem, om vervolgens bij de Arnhemseweg de snelweg weer te verlaten. De auto reed in de bebouwde kom van Apeldoorn op de Laan van Malkenschoten op enig moment recht op een politieauto af die de weg blokkeerde, maar de bestuurder reed om de politieauto heen en ging vervolgens een stukje spookrijdend de Kayersdijk op. De achtervolging ging verder via de Hansengraaf en Lieren richting Beekbergen.

Tijdens de achtervolging heeft de politie op momenten dat dat veilig kon de vluchtende auto licht aangetikt, in een poging de auto tot stoppen te dwingen en het gevaarlijke rijgedrag van de bestuurder te doen stoppen. Dit had helaas niet het gewenste effect.

Via de Loenenseweg reed de bestuurder uiteindelijk naar de Wipselbergweg, waar de bestuurder een bospad inreed en op een zandvlakte uitkwam. In het zand kwam de auto tot stilstand. Toen de inzittenden aanstalten maakten om te voet verder te vluchten zijn waarschuwingsschoten gelost door de politie, waarna ze zich overgaven een aangehouden konden worden. Drie politieauto’s bleken door de achtervolging (lichte) schade te hebben opgelopen. De gestolen auto is afgesleept.

Onderzoek

De vier inzittenden zijn meegenomen naar het politiebureau voor onderzoek en verhoor. De drie mannen zijn in Apeldoorn in verzekering gesteld, het 14-jarige meisje wordt vandaag teruggebracht naar de instelling waar zij woont. Het politieonderzoek wordt overgedragen aan de Duitse politie.