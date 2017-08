Vrouw (44) in zorginstelling overgoten met kokend water en overleden

In een zorginstelling in Eindhoven is afgelopen zondag een 44-jarige bewoonster door een 46-jarige medebewoner overgoten met kokend water. Het 44-jarige slachtoffer overleed de maandag erop aan haar verwondingen. Dit heeft de zorginstelling vrijdag bekendgemaakt.