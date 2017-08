Woonblok in Amsterdam beschoten

De politie is op zoek naar mogelijke getuigen van de beschieting van een woonblok in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 3.15 uur aan de Rijpgracht in Amsterdam.

Rond dat tijdstip kwamen op de meldkamer meerdere meldingen vanuit de buurt binnen dat er harde knallen waren gehoord. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat er meerdere malen op een leegstaande woning, op de vierde verdieping van het blok is geschoten. Ook zaten er kogelgaten in de ramen en kozijnen van een andere woning in het blok. Daar lag een man te slapen. Niemand raakte door de beschieting gewond.

Er zou sprake zijn van een mogelijk donkerkleurige scooter die na het incident op hoge snelheid zou zijn weggereden. De politie doet nader onderzoek naar de toedracht. Eventuele getuigen van het schietincident of mensen die mogelijk meer weten worden opgeroepen zich te melden.