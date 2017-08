Rioolwaterzuivering Aarle-Rixtel herstelt zich

Wat normaal in 1000 dagen op de zuivering terecht komt, is nu in één dag geloosd. De rioolwaterzuivering kon dit niet verwerken. Doordat de vervuiling op industrieterrein BZOB is geïsoleerd, kan de rest van het rioolsysteem blijven functioneren en de zuivering haar 150.000 inwoners en bedrijven blijven bedienen. Dit meldt waterschap Aa en Maas zaterdag

Maatregelen

De biologische zuivering werkt met bacteriën die stoffen in het rioolwater afbreken. Deze zijn door het ammonium beschadigd. Gisteren zijn 20 tankwagens met nieuwe bacteriën uit andere rioolwaterzuiveringsinstallaties naar Aarle-Rixtel gebracht. Wanneer het nodig is, doen we dat nog een keer. Om de werking van de zuivering te controleren, blijven we het water in de Aa continu op meerdere plekken monitoren. Als we afwijkingen zien, ondernemen we direct actie. Het waterschap werkt hierin intensief samen met andere instanties zoals de gemeente Helmond en de provincie Noord-Brabant. We doen er alles aan om de zuivering zo snel mogelijk te herstellen.

Gevolgen voor mens en dier

Dankzij genomen maatregelen is de vissterfte tot op heden zeer beperkt. Vooralsnog is een tiental voornamelijk kleinere vissen gevonden. Door het nog niet optimaal functioneren van de rioolwaterzuivering komt er op dit moment minder schoon water in de Aa. Het advies blijft daarom het water uit de Aa niet te gebruiken als drinkwater voor dieren, voor beregening en voor recreatiedoeleinden.