Automobilisten opgelet, maandag scholen weer begonnen

Aandacht nog steeds nodig

'Het is nog steeds nodig om automobilisten te wijzen op de kinderen die weer onderweg gaan naar school', zo meldt Veilig Verkeer Nederland (VVN). Dit belang wordt ook ingezien door gemeenten. Maar liefst 85% van de gemeenten doet mee aan de campagne met de spandoeken en de posters. Ook zien steeds meer bedrijven de urgentie om hier aandacht aan te besteden.

Twee keer zoveel ongevallen

De VVN-campagne De scholen zijn weer begonnen is dus meer nodig dan ooit. Niet alleen voor de kinderen van de basisscholen maar zeker ook voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs. In de eerste weken van het schooljaar vinden er twee keer zoveel ongevallen plaats in het verkeer onder brugklassers. Behalve dat de scholieren de nieuwe route en dus ook de gevaren op de weg niet kennen hebben ze vaak weinig ervaring in het verkeer.

Smartphonegebruik

Daarnaast hebben zij hun impulsen nog niet goed onder controle en zien daardoor weinig risico’s. Ook het groeiende gebruik van de smartphone op de fiets is een oorzaak. Directeur VVN Felix Cohen; ‘Elke vader en moeder wil zijn kind ’s- avonds weer aan de keukentafel hebben dus raad ik aan om de nieuwe fietsroute ten minste één keer te oefenen en de gevaarlijke punten te bespreken’.

Partners

Bij verschillende partners wordt de campagne opgepakt. Zo pakt VVN’s nieuwe partner supermarktketen COOP haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en steunt de campagne door deze bij haar klanten onder de aandacht te brengen. Verder organiseren zij een spaaractie voor verkeersveiligheidsitems.

De Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen en de Vereniging Zakelijke Rijders roepen leaserijders op om na de schoolstart extra rekening te houden met fietsende scholieren. Opticiënketen Pearle begint het nieuwe schooljaar met een fietsende oogtest voor kinderen om ouders erop te wijzen hoe belangrijk het is om scherp te kunnen zien.

En ook in de buurtapp Nextdoor is aandacht voor de campagne. Hierin ontvangen aangesloten buren uit ruim 4.900 buurten informatie over hoe zij hun kinderen straks veilig naar school kunnen laten gaan. Al met al een brede insteek om de periode na de schoolstart zo veilig mogelijk te laten verlopen.