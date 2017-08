Nieuwe getuigen gezocht in onderzoek dood Tjeerd van Seggeren

In het onderzoek naar de gewelddadige dood van de 37-jarige Tjeerd van Seggeren komt het onderzoeksteam nog steeds graag in contact met getuigen. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken worden actief de bezoekers van een muziekfestival benaderd en ook wordt in De Westereen en omgeving huis-aan-huis een flyer bezorgd.

Nieuwe getuigen gezocht

Het onderzoeksteam heeft al met veel getuigen gesproken, maar is desondanks opzoek naar nieuwe getuigen. Reden voor het team om maandag en dinsdag huis-aan-huis een flyer te verspreiden in de dorpen De Westereen, Twijzelerheide, Zwagerbosch en Kollumerzwaag. Ook heeft het team een uitgebreide getuigenoproep laten plaatsen op de facebook-pagina van het basisteam Noordoost Fryslân en is in De Westereen een tekstkar geplaatst met daarop een oproep aan getuigen om zich te melden. Tenslotte kregen de kopers van een kaartje voor het muziekfestival FreezeForze een e-mail van het onderzoeksteam met daarin de oproep om tips vooral door te geven.

Levenloos lichaam in weiland gevonden

Op zondagochtend 9 juli 2017 werd in het weiland op de kruising van de Fugelsang en de Bùterwei in de Westereen het levenloze lichaam van 37-jarige Tjeerd van Seggeren gevonden. Tjeerd van Seggeren bleek door een misdrijf om het leven te zijn gebracht. Hij had die avond daarvoor op zaterdag 8 juli het muziekfestival FreezeForze bezocht. Een team grootschalige opsporing (TGO) werkt sinds zondag 9 juli aan deze zaak. Dit team bestaat uit 20 rechercheurs van verschillende disciplines, waaronder forensische, digitale en tactische rechercheurs. Eén van de scenario’s waar het onderzoeksteam rekening mee houdt is dat Tjeerd van Seggeren is aangereden door een voertuig, al dan niet bewust. Maar ook andere scenario’s zijn nog steeds denkbaar.