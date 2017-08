'Moslimorganisaties en een groep salafistische moslims keren zich tegen gebiedsverbod imam'

Verbiedsverbod voor Schilderswijk en Transvaal

Voor Fawaz zijn de Haagse Schilderswijk en Transvaal de komende zes maanden verboden terrein omdat hij haat zou zaaien. Fawaz kreeg vorige maand van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) te horen dat hij daar vanaf 22 augustus niet langer welkom is. Hij zou volgens de veiligheidsdiensten een potentieel gevaar vormen. Een woordvoerder van de NCTV in de krant: Hij preekt een intolerante boodschap in een gebied waar veel radicalisering is. Zo draagt hij bij aan het radicaliseringsproces richting jihadisme.'Dit schrijf onder meer het AD maandag.

Aanklacht

De maatregel tegen Fawaz Jneid is een aantal islamitische organisatie en een groep van voornamelijk salafistische moslims in het verkeerde de keelgat geschoten. Ze keren zich fel tegen het gebiedsverbod en op internet circuleert een woedende aanklacht tegen wat ze een 'heksenjacht' noemen. De aanklacht is ondertekend door 23 moslims en door moslimorganisaties. Zij vinden dat Fawaz Jneid monddood wordt gemaakt en wordt beroofd van zijn vrijheid en rechten. De organisaties in hun verklaring: 'Wij betreuren dan ook te moeten constateren dat hier sprake is van censuur en een selectieve anti-islammaatregel die niet enkel imam Fawaz treft, maar de Nederlandse moslim direct raakt. Wij zullen dan ook niet langer stilzwijgend toekijken hoe onze religie wordt gedemoniseerd.'

Ongeoorloofde islamitische huwelijken

De Haagse imam is omstreden. Zo wenste hij ooit Theo van Gogh een dodelijke ziekte toe en smeekte hij Allah 'de vijanden van de islam te vernietigen'. Door de Haagse As Soennah-moskee werd hij in 2012 ontslagen vanwege het sluiten van ongeoorloofde islamitische huwelijken. Daarvoor werd hij ook veroordeeld. Veel van de ondertekenaars die het voor de omstreden imam opnemen, hangen volgens de krant het ultra-orthodoxe salafisme aan en kwamen in het verleden in opspraak. Zo doken in de Amsterdamse El Tawheed-moskee ooit folders op waarin stond dat homo’s van flatgebouwen moesten worden gegooid.