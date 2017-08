Twee aanhoudingen na aantreffen lichaam in woning Amsterdam

In een woning aan de Nova Zemblastraat in Amsterdam heeft de politie zondagavond het levenloze lichaam van een 51-jarige man aangetroffen.

Hij is door geweld om het leven gebracht.

De politie kreeg rond 20.30 uur informatie over de mogelijke aanwezigheid van een stoffelijk overschot in de woning in West. Gealarmeerde agenten namen poolshoogte en troffen de man aan. Gelet op de verdachte omstandigheden waaronder zijn lichaam werd aangetroffen, startte de politie direct een Team Grootschalige Opsporing (TGO) op. Rond 22.45 uur meldden zich twee personen bij een politiebureau in Amsterdam. Zij verklaarden betrokken te zijn bij de dood van de man. Beide personen - een 22-jarige man en een 52-jarige vrouw - zijn ingesloten voor nader onderzoek. De recherche houdt rekening met een misdrijf in de relationele sfeer.