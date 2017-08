Rotterdammer (24) aangehouden rond onderzoek moordzaak Bosscherweg

Afgelopen vrijdagmiddag heeft de politie in Rotterdam een 24-jarige Rotterdammer aangehouden als verdachte van betrokkenheid bij de moord op een 22-jarige man op de Bosscherweg in Maastricht afgelopen woensdagavond. Dit heeft de politie maandag bekendgemaakt.

Voorgeleiding

De verdachte wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Sinds woensdagavond onderzoekt de politie dit ernstig incident waarbij een team van 20 rechercheurs is ingezet en uitvoerig forensisch onderzoek is verricht.

Knallen gehoord

De politie kreeg woensdagavond rond 23.00 uur een melding van getuigen die knallen hadden gehoord. Toen agenten ter plaatse kwamen troffen zij een zwaargewonde man aan. Deze is korte tijd later in het pand komen te overlijden.

Forensisch onderzoek

De politie startte een onderzoek naar aanleiding van het dodelijke schietincident in de woning. De identiteit van het slachtoffer van het schietincident is formeel vastgesteld. Het betreft een 22-jarige inwoner van Maastricht.

Drugsmilieu

Het slachtoffer is een bekende van de politie uit het Maastrichtse drugsmilieu. Nog onbekend is of het schietincident hiermee te maken heeft. Dit zal het onderzoek moeten uitwijzen.