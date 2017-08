Volg nu zelf live het Rotterdams verkeer via 24 camera's

Sinds vandaag is het mogelijk om via 24 live verkeerscamera's te zien hoe druk het is op de wegen in en rond Rotterdam. Dit heeft de gemeente Rotterdam maandag bekendgemaakt.

Realtime beelden

Wie op weg gaat in of naar Rotterdam, kan nu nóg beter voorbereid op pad. Op de website van 'Rotterdam Onderweg' is nu realtime te zien of het Rotterdamse verkeer lekker doorrijdt of niet. De gemeente Rotterdam heeft op 19 drukke plekken in de stad 24 verkeerscamera’s opgehangen. Hiermee heeft Rotterdam een primeur in Nederland

Goed voorbereid op weg

Rotterdam is de eerste Nederlandse stad die livebeelden van verkeerscamera’s toegankelijk maakt voor het grote publiek. De gemeente verwacht dat dit kan bijdragen aan de drukte op de wegen in de stad. Ook moet het het gemak voor de Rotterdamse reiziger vergroten.

Beter voorbereid op weg

Wethouder Pex Langenberg: ‘Het geeft mensen de kans om nog beter voorbereid op weg te gaan. Wie ’s morgens nog thuis is, kan aan de hand van de beelden beslissen om eerst thuis te werken, een alternatieve route te kiezen of z’n reis aan te passen. Door bijvoorbeeld met de fiets of het openbaar vervoer te gaan.’

Uitbreiden

De gemeente plaatste de verkeerscamera’s samen met de VerkeersInformatieDienst (VID). De nieuwe camera’s zijn een aanvulling op de bestaande verkeersinformatievoorziening. Er hangen onder meer camera’s op het Oostplein, aan beide kanten van de Erasmusbrug en op de Coolsingel. In de toekomst wil de stad het aantal camera’s uitbreiden, ook naar de ringwegen van Rotterdam.

Privacy

Reizigers hoeven zich geen zorgen te maken om privacy. De camera’s staan te hoog om nummerborden of personen te herkennen en de beelden worden niet opgenomen.

Link

Klik op deze link voor de 24 camera's