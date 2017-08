Agenten treffen heroïnefabriek in wording aan op derde verdieping appartementencomplex

Geluidsoverlast

Omwonenden werden gek van geluidsoverlast dat kennelijk veroorzaakt door geklus. En dat klopte wel. Agenten die werden gebeld troffen een heroïnefabriek in wording aan op de derde verdieping van een appartementencomplex.

Achtervolging

Bij aankomst ging een 25-jarige Rotterdammer er als een speer vandoor. Een agent zette ook rennend de achtervolging in. De verdachte werd al snel en met behulp van een van een voorbijganger geleende fiets aangehouden.

Naar beneden gesprongen

Een tweede verdachte, een 26-jarige Rotterdammer, sprong vanaf die derde etage naar beneden. Hij brak er wonderwel niks bij en rende nog best snel. Een motoragent hield hem bij metrostation Schenkel aan. In de bosjes is een zakje met ruim 600 gram, vermoedelijk pure heroïne, aangetroffen. Twee Rotterdamse vrouwen van 17 en 19 die in de woning waren zijn ook aangehouden.

Jachtgeweer

Diverse attributen, vloeistoffen en heroïne zijn in beslag genomen na een doorzoeking onder leiding van de Rechter-Commissaris. In de keuken troffen agenten een afgezaagd jachtgeweer met patronen aan en 2600 euro.