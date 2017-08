Verdachte gooit schietklaar vuurwapen in tuin tijdens achtervolging

Een Rotterdammer heeft maandagmiddag tijdens een achtervolging door de politie, een schietklaar vuurwapen in een tuin aan de Maaskantstraat gegooid. 'De politie hield twee verdachten aan', zo laat de politie maandagmiddag weten.

Controle scooterrijder

Agenten zagen maandagmiddag een scooterrijder al bellend over de Vuurplaat rijden. De politie wilde hem controleren maar de bestuurder negeerde het stopteken. Uiteindelijk stopte hij wel, maar sloeg direct rennend op de vlucht.

Achtervolging

Er ontstond een achtervolging in de richting van de Bakemakade. Daar werd de 18-jarige Rotterdammer gepakt. Hij had zich verscholen onder een voertuig en werd aangehouden met een BTGV. Bij deze aanhoudingsprocedure voor gevaarlijke verdachten, trekken agenten hun vuurwapen. De bijrijder was achtergebleven bij de scooter. Ook deze Rotterdammer van 25 jaar werd aangehouden.

Vuurwapen

Getuigen hadden gezien dat de verdachte tijdens zijn vlucht iets had weggegooid in een tuin aan de Maaskantstraat. Dit bleek een schietklaar vuurwapen te zijn. De politie heeft het in beslag genomen en onderzoekt de zaak.