Vrouw (53) als verdachte dodelijke woningbrand Doetinchem opgepakt

De politie heeft in het onderzoek naar de dodelijke brand, die zaterdagnacht woedde in een woning aan de Papaverstraat in Doetinchem, zondagavond een 53-jarige vrouw uit Doetinchem aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Dit meldt de politie maandag.

Lichaam gevonden

Bij het blussen van de brand werd een lichaam in de woning aangetroffen. Er werd direct een onderzoek ingesteld naar de identiteit van de overleden persoon. Dit onderzoek is nog niet definitief afgerond, wat betekent dat de politie de nabestaanden ook nog niet heeft kunnen informeren. Om deze reden kan de politie nog niets melden over de identiteit van het slachtoffer, op de mededeling na dat het niet om de bewoner gaat.

Sectie

Ook het onderzoek naar de doodsoorzaak van het slachtoffer is nog gaande. Vandaag vindt er sectie op het lichaam plaats. De aangehouden vrouw kwam na de brand als verdachte in beeld en is zondagavond aangehouden en ingesloten voor nader verhoor en onderzoek. De bewoner van de woning is op dit moment geen verdachte in het onderzoek.

Om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de doodsoorzaak van het slachtoffer en wat er exact in de woning gebeurd is, heeft de politie een team grootschalige opsporing (TGO) op de zaak gezet.

Hevige woningbrand

Rond 24.00 uur werden de hulpdiensten zaterdagavond gealarmeerd over de brand. Agenten evacueerden de bewoners van omliggende woningen terwijl de brandweer de brand bluste. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is nog gaande. Forensisch rechercheurs en gespecialiseerde speurhonden hebben hier gisteren onderzoek naar gedaan in de woning.

Tips en/of beelden erg welkom

Heeft u zaterdagavond/-nacht op of in de omgeving van de Papaverstraat iets bijzonders of verdachts gezien of gehoord en heeft u nog niet met de politie gesproken? Of weet u mogelijk meer over deze brand? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de politie via 0900-8844.