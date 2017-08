Medewerker leverancier Lowlands levenloos aangetroffen op festival

Afgelopen zaterdagmiddag is een medewerker van een leverancier levenloos aangetroffen in het productiegebied van het festival Lowlands. 'Reanimatie heeft niet meer mogen baten', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Politieonderzoek

'De politie doet onderzoek en de familie is geïnformeerd. De organisatie vindt het zeer verdrietig en leeft mee met de nabestaanden', zo laat het OM weten.

Positief verloop

Afgelopen weekend vond de 25e editie van Lowlands plaats. Veiligheidsdiensten en gemeente Dronten, kijken afgezien van het trieste overlijden van de medewerker, positief terug op het verloop van de jubileumeditie van het festival. ‘Tijdens de Lowlandsdagen heeft de gemeente er een complete stad bij van 55.000 inwoners. Dat dit leidt tot een marginaal aantal aangiften (vijf) zegt iets over de goede sfeer van het evenement’, stelt burgemeester De Jonge.

OM

Zoals ieder jaar was ook het OM vertegenwoordigd op Lowlands. Als verantwoordelijke partner voor de strafzaak, heeft het OM in totaal 85 zaken behandeld (in 2016 waren dat er 62). In 65 gevallen heeft het OM direct een strafbeschikking of werkstraf opgelegd. In vier gevallen kreeg men een dagvaarding om op korte termijn voor de rechter te verschijnen.

Aanhoudingen

Alle aanhoudingen waren drugs-gerelateerd op één mishandeling na. Het OM heeft voornamelijk strafbeschikkingen opgelegd. Strafbeschikkingen zijn geldboetes, die men krijgt als je wordt aangehouden met meer drugs op zak dan toegestaan. Het totaalbedrag aan boetes was dit jaar 29.750 euro.

Als de hoeveelheid drugs die men draagt groot is, krijgt men een werkstraf. In totaal werd tijdens Lowlands 250 uur aan werkstraf opgelegd. Een van de verdachten was minderjarig en is daarom doorverwezen naar bureau Halt.