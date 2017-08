Toegang islamitische basisschool geblokkeerd door Pegida

Met deze protestactie wil de groep laten zien 'dat het nieuwe fascisme (islam) in Nederland ongewenst is'. Volgens Pegida is de islam verantwoordelijk voor de vreselijke aanslagen in Europa. De groep schrijft dat door het sluiten van de islamitische scholen het probleem bij de wortel wordt aangepakt. Op Twitter laat Pegida weten: Pegida Nederland : Was geen nare grap, was duidelijk maken dat het nieuwe fascisme (islam) in Nederland ongewenst is!! https://leiden.tv/protest-islamitische-school-kettingslot-gesloten/. Dit melden verschillende media maandag.

De school heeft aangifte gedaan tegen discriminatie, aanzetten tot haat, smaad en vernieling. Agenten zullen extra opletten tijdens surveillance, maar er komt geen extra toezicht.