Duizend Haagse kinderen uit minder vermogende gezinnen krijgen smartphone

Dan kunnen ze zo contact houden met andere klasgenoten en blijven ze op de hoogte van informatie van school die via app-groepen wordt verspreid. Dit meldt onder meer de Volkskrant maandag.

Smartphone eerste levensbehoefte van scholieren

Volgens Anita Schwab van Stichting Leergeld in Den Haag is de smartphone een eerste levensbehoefte. Kinderen uit minder vermogende gezinnen ontvangen van de stichting al computers, fietsen en muziekinstrumenten. Zonder deze spullen kan een kind sociaal en educatief niet goed meekomen met klasgenoten, zo meent de stichting. En dat geldt volgens hen ook voor de smartphone. Tegen dagblad Trouw zegt Schwab: 'Veel communicatie tussen leerlingen en school gebeurt via WhatsApp of andere apps. Bijvoorbeeld over de agenda, lesuitval en cijfers.' De Haagse kinderen krijgen een Samsung Galaxy 4, met abonnement. Schwab in de krant: 'Soms hebben leerlingen wel een telefoon, maar geen abonnement. Of de ouders betalen niet elke maand. Het abonnement is belangrijker dan de telefoon zelf.'