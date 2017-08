Grote brand bij Esso raffinaderij in de Botlek geblust

De brand die maandagavond bij de Esso raffinaderij aan de Botlekweg in Rotterdam uitbrak, is geblust.

Bij de Esso aan de Botlekweg in Rotterdam brak maandagavond brand uit. De brandweer schaalde in korte tijd op naar Zeer Grote Brand en GRIP 2.GRIP 2 houdt in dat de omgeving van de brand last kan hebben van de vlammen. Een groot aantal blusvoertuigen en hoogwerkers kwamen ter plaatse om de brand te bestrijden. Esso (tegenwoordig Exxonmobil) fakkelde extra af, hierbij waren ook nog hoge vlammen waarneembaar die in Vlaardingen en Schiedam duidelijk te zien waren.

Later werd er nog een extra peloton brandweervoertuigen ter plaatse gestuurd. Hierbij kwamen nog eens 4 extra tankautospuiten ter plaatse, bovenop de eerste 4 die ingezet worden bij een opschaling naar "Zeer Groot".

Ook kwam er korte tijd veel dikke zwarte rook bij de brand vrij. Na enkele uren kon het sein brand meester gegeven worden. Niemand raakte gewond.

De melding van de brand kwam rond 21.25 uur binnen. De brand woedt in een zogenoemd fornuis, dat is een deel van de installatie dat verwarmt.

Schoorsteen

Meerdere bronnen meldden dat de brandweer probeerde te voorkomen dat een van de schoorstenen in de buurt van de vuurhaard naar beneden zou komen. Maar deze berichten zijn door de woordvoerder van Exxonmobil tegengesproken.

Update 22.10

Meerdere omwonenden twitterden dat het luchtalarm is afgegaan. Maar het luchtalarm is in tegenstelling tot eerdere berichtgeving niet afgegaan, wel klonk het alarm op het terrein zelf, zo meldt het AD.

Update 22.30 uur

tegen 22.30 uur is er een NL-Alert uitgegaan. Omwonenden wordt verzocht ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. De verwachting is dat verder escalatie niet plaatsvindt.

Update 22.35

De vlammen nemen iets af, laat de veiligheidsregio weten.