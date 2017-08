Brand chemisch bedrijf Uithoorn

De brandweer is maandagavond uitgerukt voor een brand bij chemisch bedrijf Koppers aan de Molenlaan in Uithoorn. De brandweer kreeg de eerste melding maandagavond om 23.14 uur.

Middelbrand

Om 23.29 uur werd er opgeschaald naar middelbrand. Naast de eigen bedrijfsbrandweer, kwamen meerdere brandweerwagens met bemanning van omliggende korpsen ter plaatse om de brand in een van de installaties te blussen.

Meerdere brandweerkorpsen ingezet

De brandweer van Uithoorn, Aalsmeer en Driemond werden ingezet om de brand te blussen. Daarbij werden meerdere blusstralen op de installaties waar de brand woedde gericht. In Uithoorn hing vanwege het incident ook een chemische stanklucht.

Afzetting

De politie maakte rond het incident in een straal van 250 meter uit voorzorg een afzetting. Er hing een sterke chemische lucht. Wat er precies in brand heeft gestaan is nog niet duidelijk. Een woordvoerder van de brandweer was maandagavond niet te bereiken.