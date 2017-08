Translink geeft reisgegevens student door aan DUO

DUO onderzoekt of studenten frauderen met de basisbeurs door foute informatie op te geven over hun woonadres. Ze geven dan aan dat ze uitwonend zijn , maar eigenlijk wonen ze nog thuis. Officieel mag Translink deze informatie alleen doorgeven na tussenkomst van een officier van justitie. Dit schrijft de Volkskrant dinsdag.

Translink heeft toegegeven dat DUO tussen de vijf en de tien verzoeken per week deed. Translink voldeed aan die verzoeken. Een woordvoerster van Translink tegen de Volkskrant: 'Onze juristen hebben van DUO begrepen dat er een wettelijke grondslag is om bij ons gegevens op te vragen.' Een of fraude betrapte student stapte naar de rechter. De Haagse rechtbank oordeelde in mei dat Duo privacyregels overtrad waardoor de student, die ten onrechte een hogere beurs kreeg omdat hij zogenaamd uitwonend zou zijn (terwijl hij nog bij zijn ouders woonde), geen geld hoefde terug te betalen en ook geen boete kreeg. DUO gaat tegen dit vonnis in beroep bij de Centrale Raad van Beroep.

Duo vindt opsporing van frauderende studenten van groot belang omdat er veel gemeenschapsgeld mee is gemoeid: al in 2013 bleek uit ruim 7.000 controles dat 3.300 studenten fraudeerden.