Man komt in Venlo bij schietpartij om het leven

De politie is een onderzoek gestart naar aanleiding van een dodelijk schietincident in de nacht van dinsdag op woensdag. Een persoon kwam daarbij om het leven.

Rond 03.00 uur kreeg de politie melding van knallen die gehoord werden door buurtbewoners aan de Klingerbergweg. Toen agenten ter plaatse arriveerden troffen zij het zwaargewonde slachtoffer op straat aan. Ondanks de inzet van hulpverleners kwam deze korte tijd later te overlijden.

Onderzoek

De omgeving van de plaats delict is afgezet vannacht. Door medewerkers van de Forensische Opsporing is er een technisch onderzoek gestart. De identiteit van het slachtoffer kan op dit moment nog niet worden vrijgegeven. Er is nog niemand aangehouden.

Getuigenoproep

Getuigen die informatie hebben over dit incident worden verzocht om contact op te nemen met de politie.