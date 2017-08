Politie houdt personeel Sligro aan na overlijden winkeldief

De politie in Gouda heeft dinsdag op het politiebureau in Gouda twee betrokken personeelsleden van groothandel Sligro aangehouden en gehoord nadat een winkeldief enkele dagen nadat hij werd aangehouden door het personeel is komen te overlijden. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.