Rechter heft sluiting Club Vie per direct op

De Rotterdamse uitgaansgelegenheid Club Vie mag per direct weer open. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

Zedendelicten

'De voorzieningenrechter is van oordeel dat op basis van de rapportage niet kan worden vastgesteld dat de zedendelicten zich in of vanuit Club Vie hebben voorgedaan', aldus het OM.

Onvoldoende gegevens voorhanden

De politie heeft de onderliggende processen-verbaal (nog) niet ter beschikking gesteld. Dat er op dit moment onvoldoende gegevens over de zedendelicten voorhanden zijn, dient voor risico van de burgemeester te komen.

Redelijke belangenafweging

Deze had de afgelopen vier weken kunnen benutten om zijn standpunt dat de zedendelicten direct verband houden met Club Vie nader te onderbouwen. Een redelijke belangenafweging brengt met zich mee dat Club Vie - tot aan de beslissing op bezwaar - niet langer gesloten hoeft te blijven.