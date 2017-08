Lijk aangetroffen in water bij rechtbank 'De Bunker'

Dinsdagochtend troffen agenten omstreeks 08.00 uur het stoffelijk overschot van een onbekende man in het water van de Osdorper Ban bij de rechtbank 'De Bunker' aan. Dit meldt de politie dinsdag.

Melding omstander

Na een melding van een omstander die iets zag drijven en het niet vertrouwde, troffen agenten het levenloze lichaam van de man aan. Vervolgens kwam een duikteam ter plaatse om het lichaam te bergen. De politie onderzoekt de identiteit en doodsoorzaak van het slachtoffer.

Heeft u tips of informatie voor de politie? Dan kunt u zich melden via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000