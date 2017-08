Rijkswaterstaat al bezig met de winter: eerste 3 miljoen kilo strooizout geleverd

Het eerste schip, met in totaal 3 miljoen kilo strooizout, is dinsdag aangekomen bij de strategische zoutloods van Rijkswaterstaat in Raamsdonksveer. Dit heeft Rijkswaterstaat dinsdag laten weten.