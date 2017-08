Fietser (87) overleden na aanrijding Woudenberg

Een fietser is afgelopen zaterdagochtend op de Zeisterweg aangereden door een auto. 'De fietser kwam bij het ongeval te overlijden', zo meldt de politie dinsdag.

Oversteken

Rond 10.50 uur reed een 74-jarige automobiliste uit Bilthoven over de Zeisterweg en sloeg rechtsaf richting het Henschotermeer. Op dat moment stak net een 87-jarige fietser uit Nieuwerkerk aan den IJssel de weg over. Een aanrijding was het gevolg.

Overleden in ziekenhuis

Het slachtoffer werd met hoofdletsel naar een ziekenhuis gebracht waar hij die avond overleed. Het Tactisch Verkeersteam doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding.