Politie in Eindhoven haalt 16-jarige Hongaarse prostituee van de straat

Maandagmiddag heeft de politie in Eindhoven een 16-jarig meisje, dat op dat moment aan het werk was als prostituee, van de straat gehaald. Het gaat om een Hongaars meisje', meldt de politie dinsdag.

Controle

De politie trof het meisje tijdens een controle op het Baekelandplein aan. Het Prostitutie Controle Team (PCT) van de politie voert met enige regelmaat controles uit in de prostitutiebranche. Er wordt daarbij gekeken naar illegale en gedwongen prostitutie. Ook wordt gecontroleerd of er minderjarigen werkzaam zijn. Maandagmiddag werd een dergelijke controle uitgevoerd op het Baekelandplein.

Mensenhandel

Daarbij stuitten de collega’s op een meisje waarbij zij twijfelden aan de juistheid van de door haar opgegeven identiteit. Omdat ze geen Nederlands sprak is ze uiteindelijk meegenomen naar het politiebureau voor een nader onderzoek naar haar identiteit. Daar bleek het uiteindelijk om een 16-jarig meisje uit Hongarije te gaan.

Identiteitspas

Zij had zich met de identiteitspas van iemand anders op het Baekelandplein voorgedaan als meerderjarig. Het was vermoedelijk haar eerste werkdag. Het meisje is ondergebracht in een veilige omgeving. Zij zal op korte termijn terug worden gebracht naar haar familie in Hongarije. Tegelijkertijd wordt door de politie een onderzoek naar mensenhandel opgestart.

Toezicht op prostitutie

In Nederland is het verboden een bordeel of escortservice te runnen zonder de vereiste vergunning. Dit om het toezicht op de prostitutie te verbeteren. Dit toezicht moet ondermeer leiden tot het signaleren en bestrijden van mensenhandel, tot het weren van minderjarigen in de prostitutie, het weren van illegale werknemers en het toezicht houden op de werkomstandigheden. Bij de politie Oost-Brabant is voor deze taak het Prostitutie Controle Team (PCT) opgericht.