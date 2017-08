Nieuwe aangiften misbruik medewerker buitenschoolse opvang De Bilt

Er zijn naar aanleiding van de bekendmaking van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik door een medewerker van een buitenschoolse opvang in De Bilt heeft een aantal meldingen en aangiften bijgekomen. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) dinsdagavond laten weten.

Twee kinderen

Vorige week werden ouders met kinderen op de opvang ingelicht over het feit dat een medewerker verdacht wordt van een incident waarbij hij onzedelijke handelingen bij zich zou hebben laten verrichten door twee kinderen. Naar aanleiding van de bijeenkomst ontving de politie meldingen van andere situaties waarin mogelijk eerder misbruik heeft plaatsgevonden. Dit resulteerde in enkele nieuwe aangiften van vergelijkbare feiten.

Nieuwe aangiften onderzocht

De zedenrecherche onderzoekt de nieuwe aangiften onder leiding van het Openbaar Ministerie. De nieuwe aangiften hebben betrekking op feiten die gepleegd zouden zijn met meisjes op dezelfde locatie als waar het aanvankelijke feit plaats vond.

Voorgeleid

De verdachte is vrijdag 18 augustus voorgeleid aan de rechter-commissaris. Deze heeft het verzoek om hem twee weken in bewaring te stellen toegewezen. Op donderdag 31 augustus zal de verdachte voor de raadkamer van de rechtbank Midden-Nederland moeten verschijnen. Dan wordt een besluit genomen over verlenging van het voorarrest.

'Ongeruste ouders en andere betrokkenen kunnen zich nog altijd tot de GGD wenden voor advies of tot de politie via 0900 8844 als zij een melding willen maken of aangifte willen doen', aldus het OM.