Vrouw springt van 1 hoog bij woningbrand Spijkenisse

Maandagavond zijn er twee gewonden gevallen bij een woningbrand aan de Wolwever in Spijkenisse. Naast de brandweer, zijn er twee ambulances en het MMT ter plaatse gekomen.

Gesprongen

Tijdens de brand is 1 persoon van 1 hoog naar beneden gesprongen en op straat terecht gekomen. De gewonde vrouw is daar behandeld door het ambulancepersoneel en het MMT.

Hoogwerker

De andere gewonde is van het balkon gehaald door de hoogwerker van de brandweer. Beide personen zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Wat er precies is gebeurd is niet bekend.

Brand Botlekgebied

Vanwege een grote brand in het Botlekgebied was de hoogwerker van de brandweer Spijkenisse niet beschikbaar en heeft de hoogwerker van de brandweer Schiedam geassisteerd bij deze brand om het slachtoffer veilig naar beneden te krijgen.