Politie heeft handen vol aan agressieve man

Maandagmiddag heeft de politie de handen vol gehad aan de aanhouding van een 36-jarige Nijmegenaar die met z’n kind vanuit de woning van zijn vriendin was vertrokken in overspannen toestand. Dit meldt de politie dinsdag.

Politiehelikopter

Nadat alle alarmbellen waren afgegaan, werd besloten actief op zoek te gaan naar de man. Met hulp vanuit de lucht en een speciale eenheid van de politie werd de man na een korte achtervolging klemgereden en overmeesterd.

Geweld en mogelijk gewapend

Maandagochtend werd de politie ingeschakeld toen duidelijk werd dat de vader met het kind (2,5) er vandoor was gegaan. Omdat er sprake was van een man die geweld niet zou schuwen en mogelijk ook gewapend zou zijn, werd besloten een aanhoudingseenheid erbij te vragen. Samen met de lokale politie werd de man opgespoord, aangehouden en ingesloten. De politie heeft de zaak in onderzoek.