Vier gewonden bij zware crash Kootwijkerbroek

Drie van hen raakten ernstig gewond. Tenminste één slachtoffer is overgebracht naar het Universitair Medische Centrum (UMC) in Utrecht. Dit meldt onder meer barneveldsekrant.nl.

De hulpdiensten, waaronder vijf ambulances, een traumahelikopter, drie voertuigen van de brandweer en meerder eenheden van de politie, kwamen massaal ter plaatse Het duurde zeker een uur voordat de bestuurders uit hun totaal vernielde auto's waren bevrijd.

Het ongeval gebeurde rond 20.05 uur op de Langeinderweg in Kootwijkerbroek. Door nog onbekende oorzaak botsten twee voertuigen frontaal op elkaar. een van de auto's heeft een Pools kenteken. In deze auto zaten twee mannen en een vrouw. In de andere auto, een BMW, zat alleen de bestuurder. Een van de gewonde inzittenden is volgens omstanders na de klap uit de auto gekropen en op straat in elkaar gezakt.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.