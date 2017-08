Albert Heijn grootste Liegebeest van 2017

De supermarktketen suggereerde in de Allerhande dat serranoham-varkens buiten in de wei lopen. In werkelijkheid zitten de dieren hun leven lang binnen in een krap hok in hun eigen poep. De Liegebeest is een prijs die Wakker Dier toekent aan bedrijven die consumenten misleiden met valse claims over dierenwelzijn. Dit jaar is een recordaantal van 19.000 stemmen uitgebracht.

In de Allerhande van afgelopen april plaatste Albert Heijn een artikel over serranoham van het eigen huismerk. Er stond een afbeelding bij van varkens die vrij rondlopen in de Spaanse wei. Hiermee verborg de supermarkt dat deze varkens in werkelijkheid binnen opgesloten zitten. Ze leven in een dichte stal zonder stro en hebben nog minder ruimte dan Nederlandse varkens. Albert Heijn gaf in een uitzending van Jinek toe dat de foto met varkens in de wei misleidend is, maar de supermarkt wil dat niet in haar magazine rectificeren.

Genomineerden

In totaal waren vijf genomineerden in de race voor de verkiezing. Naast de serranoham was Albert Heijn ook genomineerd voor kweekzalm, die ze in een tv-reclame ‘very happy fish’ noemt. Dit terwijl de vissen met duizenden opgepropt in grote kweeknetten leven en hierdoor depressief kunnen worden. Zuivelbedrijf Almhof was genomineerd omdat ze in bijna al haar tv-reclames koeien laat zien die vrij grazen in de wei. ‘Schone schijn’, vindt Wakker Dier; Almhof houdt een groot deel van haar koeien binnen.

Product aangepast

De overige twee genomineerden pasten naar aanleiding van de verkiezing hun producten aan. Rio Mare sprak op de verpakking van tonijn over 'welzijn'. Hiermee wekt ze de indruk dat ze de tonijn fatsoenlijk behandelt, maar de vissen worden levend ingevroren. Het visbedrijf gaat de informatie op de verpakking aanpassen. Tot slot gaat Friesche Vlag een andere naam bedenken voor hun koffiemelk ‘Halfvol Plantaardig’. Het product wordt namelijk verkocht als plantaardig, maar bestaat voor 96 procent uit melk.

Misbruik

Merken met misleidende uitingen over dierenwelzijn maken misbruik van de goede bedoelingen van de consument, vindt Wakker Dier. “Hierdoor krijgen écht diervriendelijkere producten geen eerlijke kans. Helaas zetten producenten ons toch maar al te vaak op het verkeerde been met hun diervriendelijke praatjes en plaatjes.”, aldus een woordvoerder.

Succes

Wakker Dier noemt de jaarlijkse Liegebeestverkiezing een succes. “Steeds vaker staken de genomineerden hun dieroneerlijke reclames of, nog beter, passen ze hun producten aan.” Eerdere Liegebeestverkiezingen werden gewonnen door VITEL-oké, KFC en de term ‘scharrelei’.