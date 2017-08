Man auto kwijt na inrijden op agenten

Agenten zagen tijdens hun surveillance de man rijden over de Molendam in Ochten. Eén van de agenten wist dat de bestuurder zonder geldig rijbewijs reed en gingen achter hem aan om hem te laten stoppen. Daar dacht de man uit Ochten echter anders over en ging er vandoor. De Ochtenaar reed met hoge snelheid en veroorzaakte tijdens deze rit diverse bijna ongelukken. Ook reed hij in op de collega’s die maar net op tijd konden uitwijken om een aanrijding te voorkomen.

In de Ambachtstraat in Ochten werd de verdachte uiteindelijk lopend gezien en aangehouden. De auto waarin hij had gereden werd even verderop aangetroffen. Deze werd in beslag genomen. De verdachte werd ingesloten en in verzekering gesteld. De politie heeft de zaak in onderzoek.