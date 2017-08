Automobilist onder invloed parkeert auto midden op een kruising

Een 38-jarige Tilburger is dinsdag 22 augustus 2017 omstreeks 19.10 uur op de Ringbaan Oost onwel geworden tijden het autorijden. Hij was vermoedelijk onder invloed van GHB. In afwachting van de uitslag van het bloedonderzoek is zijn rijbewijs ingevorderd

Agenten reden over de Ringbaan Oost en zagen dat ter hoogte van de JP Coenstraat een auto schuin over twee rijstroken stilstond. De bestuurder was niet aanspreekbaar. Een getuige vertelde dat hij door deze automobilist al slingerend was ingehaald. Hierna had die bestuurder zijn voertuig midden op de kruising tot stilstand gebracht.

GHB

De agenten kregen het vermoeden dat de automobilist onder invloed was van GHB. Hij zweette namelijk enorm, had grote ogen en kramp in zijn kaken. Bovendien werd op de bijrijdersplaats een colaflesje aangetroffen met nog een kleine hoeveelheid van een witte substantie dat positief testte op GHB. De bestuurder werd voor onderzoek met een ambulance naar het ziekenhuis. Daar heeft de GGD-arts bloed afgenomen dat voor onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut is gestuurd. De verdachte verklaarde in het ziekenhuis bekend te zijn met het gebruik van GHB. Hij wist echter niet meer wanneer hij de drug voor het laatst had ingenomen. In afwachting van de uitslag is op voorhand al het rijbewijs van de bestuurder ingevorderd.