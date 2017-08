Vandaag eerste zomerse dag van augustus

Het wordt vandaag, woensdag, weer een echte officiële zomers dag met veel zon en maxima van 25 tot 28 graden. Ook voor het strand wordt het een prima dag, want er waait een matige wind uit het zuiden tot zuidoosten en daardoor wordt het op de westelijke stranden net zo warm als in het binnenland. Het is sinds 19 juli niet zo warm geweest in De Bilt. Dit meldt weeronline.nl woensdag.

Mogelijk blijft het deze maand maar bij een officiële zomerse dag, want donderdag valt de middagtemperatuur al weer terug naar 22 graden. Normaliter geeft augustus zo'n 7 dagen waarop in De Bilt de temperatuur boven de 25 graden uitkomt en we één keer de tropische grens van 30 graden.

Voor het eerst sinds 1993 zo weinig zomerse augustusdagen

De laatste keer dat we in augustus zo weinig officiële zomerse dagen beleefden was in 1993. Toen werd de 25 graden in De Bilt geen enkele keer gehaald. Na 1993 gaf elke augustusmaand altijd minstens twee zomerse dagen.

Weersverwachting komende dagen

Eind van de middagen vooral vanavond is er in het hele land kans op buien mogelijk met een klap onweer. In de nacht trekken de buien via het oosten van het land weg. Donderdag wordt het dan een stukje koeler, maar vrijdag kunnen de temperaturen weer oplopen naar 25 graden.