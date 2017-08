Verkrachtingszaak na 16 jaar voor de rechter dankzij DNA-match

Een 16-jaar oude vekrachtingszaak is woensdag in Amsterdam alsnog voor de rechter gekomen. Dit melden onder meer crimesite.nl en de lokale zender AT5.

Het gaat om een nu 48-jarige verdachte die veroordeeld was vanwege een bedreiging. Hij moest verplicht DNA afstaan. Dat DNA bleek te matchen met DNA-sporen uit een oude verkrachtigszaak. De verkrachting had in 2011 plaatsgevonden bij het Amsterdamse Sloterpark in de Heemstuinen. Daar werd een vrouw van achter besprongen en na een worsteling door een man overmeesterd.

De dader, volgens het Openbaar Ministerie de destijds 32-jarige Abdelkader K., is op haar gaan liggen en zou terwijl hij haar betastte 'je bent van mij' hebben gezegd. De vrouw kreeg ook meerdere klappen tegen haar hoofd, K. zou ook in haar schouder of hals hebben gebeten. De vrouw kon niet ontsnappen en haar hulpgeroep werd niet gehoord.

De zaak bleef onopgelost tot Abdelkader K. werd veroordeeld voor een bedreiging en DNA moest afstaan voor de databank