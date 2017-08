'Lustknipper' aangehouden

De man wordt ervan verdacht dat hij op zaterdag 12 augustus bij een jonge vrouw een deel van het haar afknipte.

De vrouw zat in een trein van Eindhoven in de richting van Venlo. Op een gegeven moment ontdekte zij dat een deel van haar haren afgeknipt was. De vrouw deed aangifte en daarop werd door de politie een onderzoek opgestart. De verdachte is ingesloten voor verder onderzoek.