Brisantgranaat WOII door EOD tot ontploffing gebracht

De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft woensdagochtend in het Brabantse Alphen een granaat gecontroleerd tot ontploffing gebracht. 'Een oplettende burger trof het zwaar verroeste explosief aan in het bos langs de Goorstraat in Alphen', zo meldt de politie woensdagmiddag.