Taakstraf voor vrouw die op Facebook premier Rutte 'ophing'

Doodsbedreiging

De vrouw heeft Rutte met de dood bedreigd door hem in een openbaar Facebook bericht af te beelden met een strop om zijn nek en daarbij dreigende woorden toe te voegen. 'Een dergelijke doodsbedreiging is niet acceptabel. Hoe oneens iemand het ook is met een politicus, dit is een verwerpelijke manier om daaraan uitdrukking te geven', aldus de rechter.

Laagdrempelig medium

De rechtbank heeft meegewogen dat Facebook een laagdrempelig medium is met een groot publiek bereik. Dit bericht kan gevoelens van onveiligheid en onrust teweeg brengen.

Taakstraf

Naast de taakstraf heeft de rechtbank aan de vrouw een week voorwaardelijke celstraf opgelegd. Verder moet zij zich gedurende een proeftijd van twee jaar onder behandeling stellen van een forensische polikliniek voor haar persoonlijkheidsproblemen.