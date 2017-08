ACM wijst Kruidvat op te korte bedenktijd verrassingreis

Voucher

Consumenten kunnen bij Kruidvat tijdens de actieperiode een voucher kopen die ze bij reisaanbieder Flywise kunnen verzilveren voor een verrassingsreis. 'Inmiddels heeft Kruidvat de voorwaarden van de voucheractie voor een driedaagse verrassingsreis aangepast', aldus de ACM.

Inmiddels heeft Kruidvat dit aangepast. Ook heeft ACM Flywise, het bedrijf dat de reizen organiseert, aangesproken. Het bedrijf voert verbeteringen door zodat het zich nu houdt aan de regels die gelden bij de verkoop van pakketreizen. Beide bedrijven werken constructief mee aan de aanpassingen.

Actie reisvouchers

Onlangs startte Kruitvat een actie met reisvouchers voor een driedaagse verrassingsreis binnen Europa. Op het moment dat je een voucher voor 89,99 euro per persoon koopt, weet je nog niet op welke datum je waarheen reist en waar vandaan je vertrekt.

Flywise

Dat wordt pas duidelijk als je de voucher verzilvert bij de reisorganisator waarmee Kruidvat samenwerkt, in dit geval Flywise. Flywise bepaalt op basis van beschikbaarheid naar welke bestemming binnen Europa de consument afreist. Er was veel belangstelling voor de actie. Vanuit de media ontving de ACM signalen over zaken die mogelijk niet in orde waren.

ACM constateerde vervolgens dat consumenten ten onrechte niet de mogelijkheid hadden om de aankoop van de voucher te herroepen als deze online werd gekocht via de webshop van Kruidvat. Ook voldeden de garantieregeling en de algemene voorwaarden van de reisorganisatie niet aan de wettelijke regels.

Aanpassingen

Dit heeft tot de volgende aanpassingen geleid. Kruidvat maakt inmiddels bij de aankoop duidelijk dat bij de online gekochte vouchers geldt dat je de aankoop binnen 14 dagen ongedaan kunt maken, zolang je deze niet hebt verzilverd. Kruidvat biedt consumenten die eerder de voucher online hebben aangeschaft en nog niet hebben verzilverd, alsnog deze mogelijkheid.

De aanbieder van de reizen – Flywise – zal de garantieregeling verbeteren. Flywise brengt deze week haar algemene voorwaarden in overeenstemming met de wet.