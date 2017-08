Gasflessen in Spaans bestelbusje aangetroffen bij afgelast popconcert Rotterdam

In Rotterdam-Zuid is een popconcert van de Amerikaanse band Allah-Las op last van de politie afgelast.

Het concert zou in de concertzaal de Maassilo worden gehouden. Op Twitter laat de Maassilo weten dat het afgelasten van het concert is gebeurd in verband met een terreurdreiging. Twitter: 'Maassilo: 'In verband met een terreurdreiging gaat het concert van Allah Las op last van de politie vanavond niet door!' De politie heeft dit bericht inmiddels officieel bevestigd.

In een verklaring meldt de politie: Het afgelasten gebeurde na binnengekomen informatie over een mogelijke terreurdreiging. De politie nam deze informatie dermate serieus dat na overleg de organisatie besloot het evenement af te lasten. De Maassilo is gelegen aan de Maashaven in Rotterdam-Zuid. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie heeft het gebied afgezet en is een onderzoek gestart. Zoals gebruikelijk vindt tussen de burgemeester van Rotterdam, Hoofdofficier van Justitie en de Politiechef nauw overleg plaats over de genomen maatregelen.

Anti-terreureenheid van de Dienst Speciale Interventies (DSI) aanwezig

Toen het bericht over de dreiging bekendgemaakt werd, heeft de politie het gebouw ontruimd. Dit was nog ruim voor de show. Organisator Rotown in de media: 'De meeste mensen zullen nog onderweg zijn geweest.' Bij de concertzaal zijn agenten in kogelwerende vesten aanwezig. Ook is er een anti-terreureenheid van de Dienst Speciale Interventies (DSI).

Naam van de band

Voor de band Allah-Las is het niet de eerste keer dat één van hun concerten wordt afgelast. Een promotor in Turkije schrapte eens een optreden van een band omdat hij zich ongemakkelijk voelde bij de religieuze verwijzing in de bandnaam. De leden zeggen overigens geen religieuze of spottende bedoelingen te hebben met hun naam; ze wilden gewoon iets dat "heilig klinkt". Dit schrijft de NOS.

Update 21.50 uur

Eerder op de dag had de politie signalen gekregen dat er mogelijk een aanslag gepleegd zou worden. Minke Weena, directeur van Rotown, werd om 18:50 geïnformeerd over de mogelijke terreurdreiging. De zaal zou om 19:30 open gaan. De leden van Allah-las zijn onder politie-escorte naar een veiligere plaats gebracht.

Spaans busje met gasflessen

Burgemeester Aboutaleb heeft om 21:50 een persconferentie gegeven. Belangrijkste informatie is dat de eerste signalen met betrekking tot de terreurdreiging afkomstig waren van de Spaanse politie. Hierop is direct het team "grootschalig optreden" van de politie ingezet. Rond 20:00 is op de Mijnsherenlaan een Spaans busje met gasflessen aangetroffen. De Spaanse chauffeur van het busje is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau waar hij wordt gehoord. De politie onderzoekt of er een link is met de Maassilo.