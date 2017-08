Door blunder politie krijgt No Surrender-oprichter Otto tapgesprekken medegevangenen

Door een fout van de politie heeft de oprichter vande motorclug No Surrender, Klaas Otto, in het huis van bewaring in Middelburg telefoontaps van medegevangenen in handen gekregen en kunnen beluisteren.

Otto kreeg taps van telefoontjes die andere gevangenen vanuit het huis van bewaring in Middelburg hebben gepleegd. Een woordvoerder van de politie heeft dat aan persbureau ANP bevestigd. Woordvoerder van de Brabantse politie in de media: 'We houden er rekening mee dat per ongeluk privacygevoelige gesprekken van medegevangenen bij Klaas Otto zijn beland. Om hoeveel opnamen het gaat kunnen we nog niet zeggen omdat we dat nog onderzoeken.’ De politie onderzoekt ook hoe het heeft kunnen gebeuren.

Klaas Otto zit in voorarrest omdat hij verdachte is in verschillende strafzaken. Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt hem onder meer van afpersing, bedreiging, witwassen, beïnvloeding van getuigen, mishandeling en brandstichting. Hij kreeg van de rechter toestemming om getapte gesprekken die hij zelf voerde vanuit de gevangenis teug te luisteren ter voorbereiding op zijn verdediging. Per abuis zijn er ook gesprekken van medegedetineerden bij hem bezorgd.