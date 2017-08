De online drukwereld gaat nog enorm veranderen

Eigenaar Wouter Haan zag afgelopen jaren weinig verandering in de online grafische wereld, maar zit zelf absoluut niet stil met zijn drie drukwerksites Reclameland, Drukland.nl en Flyerzone. Zo vertelt Haan in een persvideo onder meer welke machines onlangs zijn aangeschaft en binnen nu en twee maanden worden geïnstalleerd.

Innovatie

Haan: “Afgelopen jaren heb ik weinig vernieuwing gezien bij de grote online drukwerk resellers. Beetje verkopen en that’s it. Terwijl wij na de overname van Drukland.nl en Flyerzone (oktober 2016 red.) nog veel hebben verbeterd. Zo zijn onze aanlevertijden voor spoed verlaat naar 18.00 uur en hebben we bijvoorbeeld veel nieuwe opties door onze eigen productie. Omdat wij continu blijven vernieuwen en investeren zijn we goedkoper en leveren we sneller dan de meeste online spelers. Daarnaast vind ik ons trendsettend, neem de standaard rollup banner die wij 1,5 jaar geleden in prijs hebben verlaagd naar 28,95 euro. Inmiddels zijn de meeste concurrenten wel gevolgd.”

Machinepark wordt verdubbeld

Simian voerde het afgelopen half jaar de omzet met 25 procent op tot meer dan 20 miljoen euro op jaarbasis. “Om die reden gaan we ons complete productiecapaciteit uitbreiden en veel machines in ons machinepark verdubbelen. Zo hebben we wederom een nieuwe 8 kleuren Komori pers gekocht, die in oktober wordt geïnstalleerd.” Samen met andere pre- en postpress machines is een totale investering gemoeid van 3,5 miljoen euro. Zo kan Simian ook in de toekomst aan de klantvraag blijven voldoen. Zie bijlage voor de complete lijst met alle nieuwe machines.

Belangrijke voorsprong

Met alle investeringen van afgelopen jaren, de verhuizing naar een groter pand en in 2,5 jaar tijd van 40 naar 110 medewerkers gaan, heeft Simian een belangrijke voorsprong opgebouwd. Zo zijn de werkprocessen volledig geautomatiseerd; van het zelf maken van een offerte op maat tot het produceren in onze productiehal. “Onze klanten kunnen op onze drukwerksites eenvoudig een order plaatsen, kiezen uit drukwerk met verschillende opties en eventueel zelf ontwerpen.”

Unieke positie

Simian is op dit moment in Nederland en België de enige online drukkerij die écht innoveert en een eigen productiefaciliteit heeft. “Daarnaast zijn we met de verdubbeling van ons machinepark uniek in onze prijzen en aan- en levertijden. Hierdoor kunnen we de klant goed helpen, en staan we al jaren op nummer 1 positie in Trustpilot. Maar we laten ons steeds weer uitdagen. Zo gaven veel klanten aan dat zondag-bereikbaarheid belangrijk voor ze is. Vandaar dat we vanaf komende zondag ook bereikbaar zijn. Geen enkele online drukker is op zondag bereikbaar. En dat geldt ook voor de avonden doordeweeks. Inmiddels zitten wij dan met 4 collega’s onze klanten te helpen.”

Over Simian

Wouter Haan heeft ongeveer 40 man werken op kantoor en meer dan 70 in de productie in 24-uursdiensten. Het bekendste label is Reclameland, dat nu vrijwel dagelijks op RTL4 te zien is en vanaf deze week dagelijks te horen is op radiozenders als 100%NL, SLAM (Nederland) en HitFM (België). De onderneming startte in 2006, heeft inmiddels 300.000 bedrijven, organisaties en particulieren als klant, draait meer dan 20 miljoen euro omzet per jaar, innoveert en groeit maar door.