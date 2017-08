DSI verricht nachtelijke aanhouding in Brabant na dreiging Maassilo

De Dienst Speciale Interventies (DSI) heeft in de nacht van woensdag op donderdag, in het onderzoek naar de terreurdreiging woensdagavond rond de Maassilo in Rotterdam, in een woning in Brabant een rond 02.00 uur een 22-jarige man uit Brabant aangehouden. Dit meldt de politie donderdag.