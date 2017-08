Man probeerde 32.300 euro verstopt in zuivelpak wit te wassen

Geld verstopt in pak zuivel

De man is in een internationale trein van Hamburg naar Amsterdam gecontroleerd en had het geld verstopt in een pak zuivel dat hij bij zich had. De man heeft geen consistente verklaringen kunnen afleggen over de herkomst en bestemming van dit ongewone bedrag.

Telefoongesprekken getapt

De telefoongesprekken van de man die na zijn vrijlating zijn afgeluisterd lijken te duiden op handel in verdovende middelen, waarin hij een prominente rol leek te spelen.

Geld verbeurd verklaard

De opgelegde straf komt overeen met de eis van de officier van justitie. Het bij de man aangetroffen geld heeft de rechtbank verbeurd verklaard. Dat geld gaat naar de Staat.