Uitbater belwinkel krijgt 4 maanden cel voor bedreiging met benzine

Diefstal telefoon

De man ging het meisje achterna nadat zij een telefoon uit zijn belwinkel zou hebben gestolen. Bij station Lelylaan pakte hij haar vast, waarbij de jerrycan met benzine op de grond viel.

Vriendinnen tussenbeide

De vriendinnen van het meisje konden op dat moment tussenbeide komen, waarna het meisje kon wegrennen. De man verklaarde direct na zijn aanhouding dat hij het meisje in brand had willen steken, maar stelde later dat hij haar alleen schrik had willen aanjagen.

Geen poging tot doodslag

De officier van justitie had een veroordeling voor poging tot doodslag geëist, maar daarin gaat de rechtbank niet mee: het achterna lopen van iemand met een gesloten jerrycan benzine is daarvoor onvoldoende. De rechtbank vindt het wel een zeer ernstige bedreiging, die voor zowel het meisje, als de omstanders zeer schokkend is geweest. Eerder werd de belwinkel van de man op last van de gemeente gesloten.

Tweede verdenking ingetrokken

Aanvankelijk werd de man er door het Openbaar Ministerie (OM) ook van verdacht dat hij een minderjarige bewoonster van een jeugdinstelling had onttrokken aan het bevoegd gezag: het meisje zou zonder toestemming of medeweten van de jeugdinstelling regelmatig in de winkel van de man hebben verbleven.

Al tijdens rechtszitting kwam het OM echter tot de conclusie dat het meisje uit eigen beweging in de winkel verbleef en dat de man niet de bedoeling had haar voor de jeugdinstelling verborgen te houden. De rechtbank is het hiermee eens.